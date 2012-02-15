В России в 2011 году были убиты шесть журналистов

В 2010 году было зафиксировано 12, в 2009 году — девять убийств журналистов. Фонд насчитал 81 нападение на представителей СМИ по сравнению с 58 годом ранее. Выросло число попыток цензуры — до 52 по сравнению с 45 в 2010 году. Наконец, журналисты 42 раза подвергались уголовному преследованию, в 2010 году таких случаев было 45, сообщает 11 января ФЗГ на своем официальном сайте.