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В России в 2011 году были убиты шесть журналистов

15 февраля 2012, 18:01
Фонд защиты гласности (ФЗГ) обнародовал статистику, согласно которой в 2011 году случилось 1636 конфликтов, затрагивающих российские СМИ.
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15 февраля, ZRPRESS. Фонд защиты гласности (ФЗГ) обнародовал статистику, согласно которой в 2011 году случилось 1636 конфликтов, затрагивающих российские СМИ. По данным фонда, смертью они закончились для шести журналистов.

В 2010 году было зафиксировано 12, в 2009 году — девять убийств журналистов. Фонд насчитал 81 нападение на представителей СМИ по сравнению с 58 годом ранее. Выросло число попыток цензуры — до 52 по сравнению с 45 в 2010 году. Наконец, журналисты 42 раза подвергались уголовному преследованию, в 2010 году таких случаев было 45, сообщает 11 января ФЗГ на своем официальном сайте.

«Золотой Рог».

#Новости#Итоги#Дальний Восток#Происшествия
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