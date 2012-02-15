В Сбербанке создается "Деловая среда"

Наращивая свое присутствие, Дальневосточный Сбербанк намерен активизировать работу с малым бизнесом. В банке создается программа «Деловая среда», предполагающая вывод новых выгодных кредитных предложений, повсеместное открытие в регионах Центров развития бизнеса. Уже в I полугодии 2012 года на Дальнем Востоке появится новый продукт «Бизнес-старт», хорошо зарекомендовавший себя на других территориях. Вопреки распространенному мнению о крайней консервативности кредитной политики банка, отягченной массой завышенных требований к заемщику, в его продуктовой линейке кредиты можно получить без поручительства и без залога. Уникальные условия с применением дисконтной шкалы предоставляются участникам зарплатных проектов.