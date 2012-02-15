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Виктор Ишаев принял участие в совещании полпредов с руководством Администрации Президента

15 февраля 2012, 15:15
На совещании обсуждались вопросы передачи жилья и инфраструктуры из ведения Минобороны РФ муниципалитетам регионов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев принял участие в совещании, которое провел с полпредами главы государства в федеральных округах руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов.

В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся, в частности, хода выполнения работ по передаче жилого фонда и инженерной инфраструктуры Министерства обороны России в государственную собственность субъектов федерации или муниципальную собственность, а также другие вопросы.

«Золотой Рог».

#Новости#Недвижимость#Дальний Восток#Политика
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