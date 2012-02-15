Виктор Ишаев принял участие в совещании полпредов с руководством Администрации Президента

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев принял участие в совещании, которое провел с полпредами главы государства в федеральных округах руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов.
В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся, в частности, хода выполнения работ по передаче жилого фонда и инженерной инфраструктуры Министерства обороны России в государственную собственность субъектов федерации или муниципальную собственность, а также другие вопросы.
«Золотой Рог».