Владельцам независимых АЗС отрегулируют цены

В Минэнерго подтвердили, что такое предложение действительно было разработано «для того, чтобы граждане России имели возможность приобретать топливо без лишней накрутки». Оно уже направлено в ФАС и Минэкономразвития. По мнению Минэнерго, в случае принятия таких мер внутренний рынок получит прозрачный механизм ценообразования, а у операторов АЗС не будет возможности извлечь необоснованный доход. При этом розничным операторам, в свою очередь, будет гарантирован дифференциал между мелкооптовой ценой и ценой на АЗС, который позволит реализовывать топливо, получая прибыль, а не работать в убыток. При этом в министерстве отмечают, что практика рекомендации конечной цены продукции в России уже существует для ряда продуктов.