Во Владивостоке изъяли более 120 тонн опасной рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Прокуратурой Первореченского района Владивостока и Россельхознадзором в крупном рыбоперерабатывающем цехе обнаружено и исключено из оборота 124 тонны потенциально опасной для здоровья потребителей рыбной продукции.
В ходе проверки расположенного по улице Снеговой Владивостока одного из цехов по переработке и выпуску готовой солёной, сушёной и сушёно-вяленой рыбной продукции, сотрудниками Первореченской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на складе цеха обнаружено 124,2 тонны мороженной рыбной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, требованиям о качестве и безопасности.
Так, проверяющими было обнаружено 2,6 тонн камбалы и нерки с истёкшими несколько месяцев назад сроками хранения. На остальную продукцию, это сельдь тихоокеанская, минтай, нерка и кета полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по показателям безопасности и качества. Удостоверения качества и безопасности также отсутствовали.
В настоящее время вынесенным предписанием Россельхознадзора все 124,2 тонны продукции исключены из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре Первореченского района города Владивостока.
«Золотой Рог».