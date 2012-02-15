Во Владивостоке изъяли более 120 тонн опасной рыбы

В ходе проверки расположенного по улице Снеговой Владивостока одного из цехов по переработке и выпуску готовой солёной, сушёной и сушёно-вяленой рыбной продукции, сотрудниками Первореченской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на складе цеха обнаружено 124,2 тонны мороженной рыбной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, требованиям о качестве и безопасности.