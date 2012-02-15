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Во Владивостоке изъяли более 120 тонн опасной рыбы

16 февраля 2012, 01:16
На ул. Снеговой на складе цеха по переработке и выпуску готовой рыбы обнаружено 124,2 тонны мороженной рыбы, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям.

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Прокуратурой Первореченского района Владивостока и Россельхознадзором в крупном рыбоперерабатывающем цехе обнаружено и исключено из оборота 124 тонны потенциально опасной для здоровья потребителей рыбной продукции.

В ходе проверки расположенного по улице Снеговой Владивостока одного из цехов по переработке и выпуску готовой солёной, сушёной и сушёно-вяленой рыбной продукции, сотрудниками Первореченской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на складе цеха обнаружено 124,2 тонны мороженной рыбной продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям, требованиям о качестве и безопасности.

Так, проверяющими было обнаружено 2,6 тонн камбалы и нерки с истёкшими несколько месяцев назад сроками хранения. На остальную продукцию, это сельдь тихоокеанская, минтай, нерка и кета полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по показателям безопасности и качества. Удостоверения качества и безопасности также отсутствовали.

В настоящее время вынесенным предписанием Россельхознадзора все 124,2 тонны продукции исключены из оборота, материалы проверки находятся в прокуратуре Первореченского района города Владивостока.

«Золотой Рог».

#Новости#Рыбная отрасль#Владивосток#Происшествия
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