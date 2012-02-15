Во Владивостоке возобновляется движение городской электрички

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Городская электричка начнет курсировать с 20 февраля 2012 года в утренние и вечерние часы пик по маршруту Мыс Чуркина – Владивосток и поможет разгрузить пассажиропоток на автодорогах столицы краевого центра.
Электропоезд из шести вагонов будет ежедневно отправляться от остановочного пункта станции Мыс Чуркина в 6:50 по местному времени, следовать с остановками на Мальцевской, Луговой, Военном шоссе и прибывать на железнодорожный вокзал станции Владивосток в 7:23.
Вечерняя электричка отправится в обратный путь от железнодорожного вокзала в 17:16, однако он проследует через "Военное шоссе" только до "Луговой". Те же пассажиры, которым будет необходимо добираться далее до "Мальцевской" и Чуркина, смогут буквально через несколько минут пересесть на другой, проходящий пригородный электропоезд, следующий туда от Луговой в 17:56. Немаловажная деталь: билеты, купленные на электричку, следующую на Чуркин с железнодорожного вокзала, будут действительны и при этой пересадке, поэтому пассажирам переплачивать не придется. Стоимость проезда 15 рублей(льготные тарифы не предусмотрены).
Некоторые неудобства с графиками движения этой электрички пока связаны с большим потоком грузов для возводящихся объектов саммита АТЭС, доставляемых в настоящее время во Владивосток по железной дороге. Но ближе к окончанию строительных работ перевозчики обещают разработать усовершенствованное расписание.
В настоящее время силами бригад Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги завершается ремонт пути и стрелочных переводов на участке "Первая Речка - Рабочая", здесь уже восстановлены контактная сеть и посадочная платформа "Военное шоссе".
По этому временному маршруту несколько лет назад уже ходила городская электричка, но ее эксплуатация оказалась убыточной, и линия была надолго закрыта. Однако необходимость в этой дополнительной возможности добраться без пробок от Чуркина до центра осталась. Поэтому решено, что часть затрат по эксплуатации данного маршрута будет компенсироваться из городского бюджета. Соответствующая статья бюджета Владивостока уже одобрена депутатами на одном из заседаний городской Думы. Одновременно будет вестись регулярный мониторинг пассажиропотоков для дальнейшей отработки маршрута "Железнодорожный вокзал - мыс Чуркина".
"Золотой Рог".