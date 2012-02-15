Во Владивостоке возобновляется движение городской электрички

Вечерняя электричка отправится в обратный путь от железнодорожного вокзала в 17:16, однако он проследует через "Военное шоссе" только до "Луговой". Те же пассажиры, которым будет необходимо добираться далее до "Мальцевской" и Чуркина, смогут буквально через несколько минут пересесть на другой, проходящий пригородный электропоезд, следующий туда от Луговой в 17:56. Немаловажная деталь: билеты, купленные на электричку, следующую на Чуркин с железнодорожного вокзала, будут действительны и при этой пересадке, поэтому пассажирам переплачивать не придется. Стоимость проезда 15 рублей(льготные тарифы не предусмотрены).