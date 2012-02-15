Во Владивостоке задержан грабитель-рецидивист

В полицию ограбленный мужчина обратился только на следующий день. Несмотря на это, участковые уполномоченные полиции установили личность и задержали преступника. Молодой человек в возрасте 21 года признался в нападении и вернул потерпевшему похищенный мобильный. В ходе проверки было установлено, что на своем счету парень уже имеет три судимости, одна из которых в настоящее время еще не погашена. Сейчас в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до семи лет.