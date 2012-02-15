ВТБ24 выходит на средний бизнес Хабаровска

- Это новый для банка сегмент более крупных компаний, который требует специального подхода. На «орбиту» кредитования ВТБ24 попадут новые сектора реальной экономика, такие как производство продуктов питания, транспортные услуги, строительство и др., - подчеркнул Михаил Задорнов. – Будет расширена продуктовая линейка для малых предприятий, изменится политика оценки рисков и залогов в сторону повышения лояльности. Также мы прогнозируем сокращение доли розничной торговли в портфеле бизнес-кредитования, которая ранее достигала 90%, и увеличение до 40% доли кредитов на инвестиционные цели.