Авария на шахте в КНР унесла жизни по меньшей мере 15 человек

16 февраля, ZRPRESS. Несчастный случай на шахте в китайской провинции Хунань стоил жизни по меньшей мере 15 рабочим, сообщает в четверг агентство "Синьхуа".
Инцидент произошел на шахте городского округа Лэйян. По предварительным данным, в результате падения вагонетки с людьми 15 человек погибли, еще трое получили ранения. Других подробностей пока не сообщается.
Угледобывающая промышленность Китая считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в забоях здесь гибнут сотни человек.
"Золотой Рог".