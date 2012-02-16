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Авария на шахте в КНР унесла жизни по меньшей мере 15 человек

16 февраля 2012, 14:36
Инцидент произошел на шахте городского округа Лэйян.
Сюжет
АТР

16 февраля, ZRPRESS. Несчастный случай на шахте в китайской провинции Хунань стоил жизни по меньшей мере 15 рабочим, сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел на шахте городского округа Лэйян. По предварительным данным, в результате падения вагонетки с людьми 15 человек погибли, еще трое получили ранения. Других подробностей пока не сообщается.

Угледобывающая промышленность Китая считается одной из самых опасных в мире. Ежегодно в забоях здесь гибнут сотни человек.

"Золотой Рог".

#Новости#АТР#Дальний Восток#Происшествия
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