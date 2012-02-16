Минобороны РФ увеличит количество гражданских должностей Вооруженных Сил

Для этого в штаты командований военных округов, объединений и учреждений Минобороны России введены должности инспектор, ведущий инспектор и главный инспектор. В соответствии с федеральным законодательством прием на работу будет осуществляться только при согласии кандидата на должность и при заключении трудового договора.