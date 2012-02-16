Пилон М6 моста на о. Русский практически достиг рекордной 320-метровой высоты

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Строители мостового перехода через пролив Босфор Восточный завершили работы по бетонированию основного конструктива пилона М6 со стороны полуострова Назимова. До окончания работ по сооружению рекордной в мировой практике 320-метровой опоры осталась только одна захватка.
– После 71-го цикла бетонирования мы, можно сказать, завершили сооружение «стандартных» захваток, которые формируют тело пилона. Заключительный этап – объединение двух стоек железобетонными перемычками на уровне 71-х захваток для придания жесткости конструкции. Затем стойки будут закрыты бетонными «крышками» толщиной 80 см, на которых будут возведены четырехгранные пирамиды высотой 4,15 метра – это и будут 72-е захватки. Они служат архитектурным оформлением главной мостовой опоры. Эти работы мы планируем завершить к концу февраля, общий объем бетонирования составит 150 кубометров, – прокомментировал главный инженер департамента «Босфор» НПО «Мостовик» Валерий Медведев. – Работы по сооружению рекордной в мировой практике мостостроения опоры М6 стартовали в феврале 2010 года. Таким образом, 320-метровую высоту мы покорили ровно за два года – это тоже своеобразный рекорд.
– В настоящий момент, после бетонирования предпоследних 71-х захваток, пилон М6 на полуострове Назимова выведен на отметку 319,9 метров, что превышает высоту 106-этажного дома. На острове Русском работы на стойках главной мостовой опоры М7 ведутся на отметке 310,9 метров над уровнем моря, – отметил директор филиала ОАО «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов. – В общей сложности в тела опор-гигантов уложено порядка 40 тысяч кубометров высококлассного бетона. На момент завершения строительства общая масса каждого пилона, включая все постоянные перемычки, превысит 52 тысячи тонн.
"Золотой Рог".