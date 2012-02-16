Пилон М6 моста на о. Русский практически достиг рекордной 320-метровой высоты

– После 71-го цикла бетонирования мы, можно сказать, завершили сооружение «стандартных» захваток, которые формируют тело пилона. Заключительный этап – объединение двух стоек железобетонными перемычками на уровне 71-х захваток для придания жесткости конструкции. Затем стойки будут закрыты бетонными «крышками» толщиной 80 см, на которых будут возведены четырехгранные пирамиды высотой 4,15 метра – это и будут 72-е захватки. Они служат архитектурным оформлением главной мостовой опоры. Эти работы мы планируем завершить к концу февраля, общий объем бетонирования составит 150 кубометров, – прокомментировал главный инженер департамента «Босфор» НПО «Мостовик» Валерий Медведев. – Работы по сооружению рекордной в мировой практике мостостроения опоры М6 стартовали в феврале 2010 года. Таким образом, 320-метровую высоту мы покорили ровно за два года – это тоже своеобразный рекорд.