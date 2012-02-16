"Приморская газета" приглашает коллег на блины

Предыдущий рекорд поставили сотрудники одного британского телеканала в канун прошлогодней масленицы. Они умудрились напечь стопку блинов высотой в 82 см. Сам процесс приготовления занял 13 часов. Уборка на кухне не заняла много времени - на помощь пришли посудомоечные машины miele. Было потрачено 253 яйца, 5 килограмм муки и 15 литров молока. Посмотрим, сколько времени и продуктов уйдет у нас.