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Россияне едят рыбы больше нормы Минсоцздравразвития РФ

16 февраля 2012, 15:35
Росстат опубликовал электронную версию сборника «Социальное положение и уровень жизни населения России» - 2011 год.

16 февраля, ZRPRESS. Росстат опубликовал электронную версию сборника «Социальное положение и уровень жизни населения России» - 2011 год. По данным ведомства, за период с 2005-го по 2010 год потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах выросло с 17 кг до 21 кг в среднем на члена домашнего хозяйства.

Руководитель Аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов отмечает, что в 2011 годку среднедушевое потребление рыбопродуктов в России достигло - 22 кг. Рекомендуемая Минсоцздравразвитием РФ норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 18-20 кг, сообщает ИА Nord-News.

«Золотой Рог».

#Новости#Рыбная отрасль#Дальний Восток#Общество
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