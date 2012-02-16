Россияне смогут с помощью смс-сообщений поддержать детей с редкими заболеваниями

С его помощью можно принять участие в сборе средств, которые будут адресно направляться на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями, сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Благотворительная акция организована Советом по защите прав пациентов, общественными организациями и благотворительными фондами, оказывающими поддержку людям с редкими заболеваниями.