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Россияне смогут с помощью смс-сообщений поддержать детей с редкими заболеваниями

16 февраля 2012, 23:46
В рамках Всероссийской благотворительной акции в поддержку детей с редкими заболеваниями был запущен специальный смс-сервис.

15 февраля, ZRPRESS. В рамках Всероссийской благотворительной акции в поддержку детей с редкими заболеваниями был запущен специальный смс-сервис.

С его помощью можно принять участие в сборе средств, которые будут адресно направляться на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями, сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Благотворительная акция организована Советом по защите прав пациентов, общественными организациями и благотворительными фондами, оказывающими поддержку людям с редкими заболеваниями.

Чтобы воспользоваться смс-сервисом необходимо отправить смс-сообщение с текстом "VMESTE" на короткий номер 7522. Размер платежа составляет 65 руб., включая НДС.

Справочно: Стоимость отправки SMS-сообщения определяется согласно тарифному плану Абонента. Услуга доступна для абонентов «Билайн» и «Мегафон».

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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