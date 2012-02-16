Рост тарифов на электроэнергию по ДФО в 2012 г. составит менее 1%

По мнению экспертов РАО "ЭС Востока", для создания условий прозрачного ценообразования, не допускающего чрезмерного роста тарифов, требуется утверждение долгосрочных параметров регулирования энерготарифов с включением затрат на финансирование инвестиционных программ. С целью снижения долговой нагрузки энергокомпаний, необходимо также сократить размер авансовых платежей по договорам поставки топлива. Кроме того, необходима возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку топлива с фиксацией цены, в том числе на перевозку угля.