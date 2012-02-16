Рост тарифов на электроэнергию по ДФО в 2012 г. составит менее 1%

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. Рост среднеотпускных тарифов на 2012 год на электрическую энергию компаний, входящих в холдинг РАО "ЭС Востока", составит порядка 0,96%. В том числе в неценовой зоне оптового рынка Дальневосточного федерального округа рост тарифов окажется 1,1% к уровню 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Увеличение тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям в изолированных зонах, будет не более 5% от уровня 2011 года. В неценовой зоне повышение средне отпускных тарифов на тепловую энергию (филиалы ОАО «ДГК») составит от 2% до 5%.
По мнению экспертов РАО "ЭС Востока", для создания условий прозрачного ценообразования, не допускающего чрезмерного роста тарифов, требуется утверждение долгосрочных параметров регулирования энерготарифов с включением затрат на финансирование инвестиционных программ. С целью снижения долговой нагрузки энергокомпаний, необходимо также сократить размер авансовых платежей по договорам поставки топлива. Кроме того, необходима возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку топлива с фиксацией цены, в том числе на перевозку угля.
Для повышения эффективности деятельности энергокомпаний Дальневосточного округа необходима дальнейшая реализация программ газификации в ДФО, строительство новых генерирующих мощностей и модернизация уже существующих. Это позволит повысить эффективность использования топлива и снизить эксплуатационные расходы.
«Золотой Рог».