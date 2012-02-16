Танкер с нефтепродуктами на борту сел на мель у о. Итуруп

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Танкер "Каракумнефть" с 1,3 тысячи тонн нефтепродуктов на борту выбросило на мель в 100 метрах от портпункта Курильск острова Итуруп (средние Курилы), сообщил дежурный капитан морского спасательно-координационного подцентра "Южно-Сахалинск".
По его словам, ЧП произошло вечером в среду. Из-за надвигающего шторма танкер, который доставил в Курильск топливо, принял решение выйти в море и переждать непогоду. На выходе из акватории портпункта судно село на мель.
"Экипаж танкера 20 человек снят с аварийного судна и доставлен на берег… В настоящее время на помощь танкеру идет спасательное судно "Справедливый", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас в районе происшествия сильный шторм. Ветер достигает 23 метров в секунду, высота волн в море 4-5 метра.
По сообщению Дальневосточного регионального центра МЧС России, на судне не было обнаружено пробоин.
"Разлива нефтепродуктов нет", – отмечается в пресс-релизе спасателей.
В результате никто из членов экипажа не пострадал, медицинская помощь никому не требуется, добавили в МЧС.
"Золотой Рог".