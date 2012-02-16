zr.media
ГлавноеВсе новости

Танкер с нефтепродуктами на борту сел на мель у о. Итуруп

16 февраля 2012, 14:15
Экипаж танкера 20 человек снят с аварийного судна и доставлен на берег… В настоящее время на помощь танкеру идет спасательное судно.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Танкер "Каракумнефть" с 1,3 тысячи тонн нефтепродуктов на борту выбросило на мель в 100 метрах от портпункта Курильск острова Итуруп (средние Курилы), сообщил дежурный капитан морского спасательно-координационного подцентра "Южно-Сахалинск".

По его словам, ЧП произошло вечером в среду. Из-за надвигающего шторма танкер, который доставил в Курильск топливо, принял решение выйти в море и переждать непогоду. На выходе из акватории портпункта судно село на мель.

"Экипаж танкера 20 человек снят с аварийного судна и доставлен на берег… В настоящее время на помощь танкеру идет спасательное судно "Справедливый", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас в районе происшествия сильный шторм. Ветер достигает 23 метров в секунду, высота волн в море 4-5 метра.

По сообщению Дальневосточного регионального центра МЧС России, на судне не было обнаружено пробоин.

"Разлива нефтепродуктов нет", – отмечается в пресс-релизе спасателей.

В результате никто из членов экипажа не пострадал, медицинская помощь никому не требуется, добавили в МЧС.

"Золотой Рог".

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56