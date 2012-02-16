В 2011 г. электросетевые компании Приморья снизили потери

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. В рамках реализуемой ОАО «ДЭК» (входит в состав холдинга «РАО Энергетические системы Востока») совместно с электросетевыми организациями программы в 2011 году удалось снизить потери электроэнергии в сетях ряда транспортировщиков в Дальневосточном Федеральном округе. По сравнению с 2010 годом потери уменьшились почти на 1%, что составило 214,6 миллионов киловатт-часов.
Так, в 2011 году по филиалу ОАО «ДЭК» – Хабаровскэнергосбыт зафиксировано снижение потерь от отпуска в сеть на уровне 1,4%, что составляет 84,6 миллионов киловатт-часов. На 1% уменьшены потери электроэнергии в зоне деятельности Дальэнергосбыта и Амурэнергосбыта – 72,4 и 36,3 миллионов киловатт-часов соответственно.
Положительная динамика по сокращению потерь электроэнергии в зоне деятельности ОАО «ДЭК» сохранена благодаря мероприятиям по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления, оснащению общедомовыми приборами учета многоквартирных домов, оборудованию индивидуальными электросчетчиками с повышенным классом точности жилых помещений, установке приборов учета на опоры линий электропередач в частном секторе. Кроме того, сетевыми организациями реализуются инвестиционные программы по замене неизолированных линий на самонесущий изолированный провод (СИП) и модернизации другого сетевого оборудования.
В Хабаровском крае наибольшее снижение объема потерь электроэнергии отмечено в сетях ООО «Мухенские электрические сети» – 11,6%, ООО «Совгаванские электросети» – 7,4%, ООО «Вяземские электросети» – 6,3%. В Приморье минимизированы потери в сетях ОАО «Михайловскагропромэнерго» на 5, 4%, ОАО «Электросервис» п. Кавалерово – 5,3%, Октябрьской РМУПЭС – 5%. В Амурской области лучших показателей достигли ОГУП «Облкоммунсервис» – 5,2%, МУП «Ромненские коммунальные сети» – 3,3 %.
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