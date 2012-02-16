В 2011 г. электросетевые компании Приморья снизили потери

Так, в 2011 году по филиалу ОАО «ДЭК» – Хабаровскэнергосбыт зафиксировано снижение потерь от отпуска в сеть на уровне 1,4%, что составляет 84,6 миллионов киловатт-часов. На 1% уменьшены потери электроэнергии в зоне деятельности Дальэнергосбыта и Амурэнергосбыта – 72,4 и 36,3 миллионов киловатт-часов соответственно.