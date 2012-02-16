В Дальнегорске задержан серийный "сантехник"

Сантехник, который вовсе не был сантехником, звонил в дверь, говорил, что хозяйка квартиры затапливает проживающих этажом ниже соседей. Затем он проходил в квартиру, устанавливал якобы протечку в трубах, называл сумму денег, которая необходима для покупки материалов для ремонта сантехники. Мужчина добавлял, что устранит аварию быстрее и дешевле, чем это на легальных основаниях сделает обслуживающая организация. Женщины послушно отдавали названную сумму – три, а то и пять тысяч рублей. А в некоторых случаях мошенник шел еще дальше – он обращал внимание, откуда хозяйка квартиры достает деньги, отвлекал ее внимание, и совершал кражу из потайного места. В общем, только после ухода лже-сантехника, доверчивые хозяева квартир начинали понимать, что стали жертвой мошенничества.