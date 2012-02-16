В Дальнегорске задержан серийный "сантехник"

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. После нового года в Дальнегорске начали регистрироваться случаи мошенничества, жертвами которых стали одиноко проживающие пожилые женщины. В минувшую пятницу преступления были раскрыты, мошенник задержан.
Как сообщили в МО МВД РФ «Дальнегорский», обман доверчивых граждан, а точнее, гражданок, начинался с фразы «Здравствуйте, я сантехник». Происшествия, зарегистрированные в разных микрорайонах города, но преимущественно в микрорайоне Горького, объединял один сценарий, схожее описание подозреваемого и одна социально-возрастная группа потерпевших - во всех случаях это были одинокие пожилые женщины.
Сантехник, который вовсе не был сантехником, звонил в дверь, говорил, что хозяйка квартиры затапливает проживающих этажом ниже соседей. Затем он проходил в квартиру, устанавливал якобы протечку в трубах, называл сумму денег, которая необходима для покупки материалов для ремонта сантехники. Мужчина добавлял, что устранит аварию быстрее и дешевле, чем это на легальных основаниях сделает обслуживающая организация. Женщины послушно отдавали названную сумму – три, а то и пять тысяч рублей. А в некоторых случаях мошенник шел еще дальше – он обращал внимание, откуда хозяйка квартиры достает деньги, отвлекал ее внимание, и совершал кражу из потайного места. В общем, только после ухода лже-сантехника, доверчивые хозяева квартир начинали понимать, что стали жертвой мошенничества.
Руководство и сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» не один раз обращались через СМИ к жителям города с информацией о мошеннике и предупреждениями проявлять бдительность. Был составлен словесный портрет подозреваемого, ориентировки разосланы по магазинам и местам, где предположительно мог появиться «сантехник». Эти меры, плюс проведенные оперативно-розыскные мероприятия, дали результат.
- В пятницу поступил звонок, что человек, схожий по приметам с разыскиваемым, якобы заходил в магазин. Мы оперативно выехали, «зачистили» район и задержали его, - рассказывает начальник оперативно-розыскной части МО МВД России «Дальнегорский» Вадим СОПИН. – Подозреваемый сознался в совершении 6-и преступлений на территории Дальнегорского городского округа. Предположительно более 10 преступлений он совершил по такой же схеме в Арсеньеве. А вообще человек приезжий – из Свердловской области. Как он признался, не ожидал, что в Дальнегорске так быстро попадет в руки правоохранительных органов. Спасибо гражданам за оказанное содействие при поимке мошенника.
Более того, оказалось, что мошенник в своем деле – не новичок. Как было установлено позже, этот 35-летний мужчина уже судим за аналогичные преступления. В настоящее время лже-сантехник арестован, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В процессе следствия предстоит ответить на многие вопросы, в том числе каким образом потенциальные жертвы попадали в поле зрения лже-сантехника.
Как показывает практика, пожилые люди для мошенников разного рода – наиболее легкая добыча. Они доверчивы, легко покупаются на приличный внешний вид и грамотную речь. У них всегда есть финансовый запас на черный день, и еще пожилые люди часто проявляют такт – не спрашивают документы даже тогда, когда это было бы совсем нелишним. А потому, описанные случаи мошенничества наверняка не последние – время, к сожалению, такое. Потому жителей по-прежнему предупреждают: остерегайтесь липовых сантехников, электриков, работников соцзащиты.
Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, если на пороге вашей квартиры появился незнакомый человек, лучше лишний раз перепроверить, перестраховаться – позвонить в ТСЖ или родственникам, соседям, попросить зайти. Если это мошенник – такое внимание его сразу отпугнет. Ну а если вам некому позвонить и негде попросить помощи - звоните 02. Даже если незнакомый человек и в самом деле оказался из обслуживающей организации или социальной службы, лучше принести извинения, чем лишиться материальных средств, которые для пожилых людей далеко не лишние.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».