Во Владивостоке создан еще один сквер

В сквере высажены деревья, разбиты цветники и клумбы. Все породы деревьев и кустарников подбирались с учетом устойчивости к нашему климату и ветрам. После завершения основных строительных работ специалисты установили здесь новые оригинальные фонари и лавочки. Все электрические сети ушли под землю, чтобы не мешать любоваться новым уютным сквером.