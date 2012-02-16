Во Владивостоке создан еще один сквер

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля, ZRPRESS. 15 февраля глава города Игорь Пушкарёв торжественно открыл новый сквер имени Муравьева-Амурского.
Работы по обновлению этого сквера велись чуть меньше года. Подрядчики заново проложили подземные коммуникации, установили гранитную брусчатку и новый бордюр. В этом сквере сложный рельеф, большие перепады по высоте, из-за чего периодически осыпались откосы. Поэтому для укрепления площадок сквера подрядчики построили бетонные подпорные стен, которые облицевали специальной декоративной плиткой.
По проекту, разработанному владивостокскими архитекторами, в сквере специально оформлена площадка, где захоронен прах Н.Н.Муравьева-Амурского. К северу от этого места планируется установить памятник генерал-губернатору. Сверху, с улицы Суханова, спускаются две лестницы, которые переходят в аллеи, тянущиеся до улицы Лазо.
В сквере высажены деревья, разбиты цветники и клумбы. Все породы деревьев и кустарников подбирались с учетом устойчивости к нашему климату и ветрам. После завершения основных строительных работ специалисты установили здесь новые оригинальные фонари и лавочки. Все электрические сети ушли под землю, чтобы не мешать любоваться новым уютным сквером.
"Совместно с проектировщиками мы стараемся выбирать интересные архитектурные решения, подчеркивать уникальный природный ландшафт Владивостока, - подчеркнул Игорь Пушкарёв. - Сейчас в списке реконструируемых - скверы Якова Семенова, Невельского, адмирала Макарова, Ленина, Суханова. Уже открыты для горожан Адмиральский сквер, скверы городов-побратимов и почетных граждан, сквер на Светланской, 44, а теперь и сквер имени Муравьева-Амурского".
Напомним, обновление скверов во Владивостоке ведется по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в рамках программы "Морской фасад". Практически все они станут своеобразными памятными местами, связанными с историей нашего города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».