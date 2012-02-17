Двенадцать самых смешных ограблений банков

Отделение банка Best Bank в округе Форсит, штат Джорджия, ограбил злоумышленник, который вместо маски, скрывающей лицо, воспользовался решеткой для воздухоочистительной установки. Как выяснила полиция, мужчина в оранжевом свитере, голубой рубашке, темных джинсах и перчатках вошел в помещение финансового учреждения и, достав решетку от воздухоочистителя, поднял ее перед своей головой так, чтобы кассиру не было видно лица. В таком виде грабитель потребовал отдать ему имевшуюся в банке наличность. При этом он не угрожал сотрудникам банка и не применял оружие. Получив деньги (какую конкретно сумму он забрал — не уточняется), грабитель с решеткой от фильтра скрылся с места происшествия. Когда сотрудники полиции прибыли на место ограбления, они выяснили подробности происшествия у представителей Best Bank, а также изучили записи камер наблюдения.С игрушечным пистолетом