Двенадцать самых смешных ограблений банков

15 февраля, ZRPRESS. Казалось бы, в бандитских нападениях на банки не может быть ничего веселого и занимательного. Это – правило, но из него все же бывают исключения. После наступления 2012 года НБЖ решил предложить своим читателям «подборку» наиболее смешных – и, что главное, во всех случаях неудачных – попыток ограблений банков.ДЛЯ ЧЕГО ГРАБЯТ БАНКИ?Чтобы закупить на зиму дрова
61-летняя женщина решилась на ограбление банка в поселке Сарата Одесской области, чтобы закупить на зиму дрова. Пенсионерка пришла в банковское отделение, где обычно получает пенсию. Старушка вручила операцио-нистке записку с требованием выдать ей 300 тыс гривен (37 500 долларов). В случае отказа она пригрозила взорвать самодельную бомбу.
О попытке ограбления сообщила пресс-служба Одесской милиции. Курьезности ситуации добавило то, что пенсионерка в записке обозначила, в каких купюрах она желает получить деньги: часть суммы бабушка потребовала выдать банкнотами номиналом в 1 000 гривен, каковых в природе нет. Кассирша отреагировала на угрозу, нажав тревожную кнопку. Руководство банка поспешно эвакуировало посетителей из отделения вместе с бабушкой-налетчицей.Чтобы получить бесплатное лечение в тюрьме
Безработный житель штата Северная Каролина попытался ограбить банк в надежде на бесплатное лечение в тюрьме. «Житель города Гастония, 59-летний Ричард Джеймс Вероун был заключен под стражу по обвинению в ограблении. Он явился в отделение местного банка и передал клерку записку с требованием дать ему один доллар и примечанием, что он вооружен. После этого он сел на диван у входа и спокойно дождался полиции», — сообщили американские СМИ.
Прибывшая на место полиция арестовала грабителя, оружия при нем обнаружено не было. По признанию задержанного, он решил ограбить банк не для того, чтобы таким образом разбогатеть. «Вероун сообщил следователям, что его целью было получить бесплатную медицинскую помощь и лечение в тюрьме, куда он планировал попасть на три года. Будучи безработным, он страдает от опухоли в груди», — отмечает телеканал АВС.С ЧЕМ ГРАБЯТ БАНКИ?С фильтром для очистки воздуха
Отделение банка Best Bank в округе Форсит, штат Джорджия, ограбил злоумышленник, который вместо маски, скрывающей лицо, воспользовался решеткой для воздухоочистительной установки. Как выяснила полиция, мужчина в оранжевом свитере, голубой рубашке, темных джинсах и перчатках вошел в помещение финансового учреждения и, достав решетку от воздухоочистителя, поднял ее перед своей головой так, чтобы кассиру не было видно лица. В таком виде грабитель потребовал отдать ему имевшуюся в банке наличность. При этом он не угрожал сотрудникам банка и не применял оружие. Получив деньги (какую конкретно сумму он забрал — не уточняется), грабитель с решеткой от фильтра скрылся с места происшествия. Когда сотрудники полиции прибыли на место ограбления, они выяснили подробности происшествия у представителей Best Bank, а также изучили записи камер наблюдения.С игрушечным пистолетом
В Уфе оперативники уголовного розыска Черниковки задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка. Молодой человек, вооружившись игрушечным пистолетом, средь бела дня зашел в отделение и направил на кассира оружие. Девушка распознала игрушку и нажала кнопку сигнализации. Налетчик попытался скрыться, однако неподалеку дежурили сотрудники милиции. Они заметили мужчину, выбегающего из отделения банка, и решили за ним проследить. А когда выяснилось, что это была попытка ограбления банка, сообщили координаты подозреваемого сыщикам уголовного розыска.В ЧЕМ ГРАБЯТ БАНКИ?В рясах монахинь
Банк в городе Палос-Хейтс (штат Иллинойс) подвергся ограблению преступников, переодетых монахинями. Ограбление состоялось в выходной день, но подробности произошедшего стали известны только через два дня после этого. За несколько минут до закрытия в отделение TCF Bank ворвались два человека в монашеских рясах. На лицах у них были резиновые маски, имитирующие человеческое лицо.
Один грабитель был вооружен револьвером, второй (по описаниям очевидцев, это была женщина) — полуавтоматическим пистолетом. Под угрозой расправы бандиты заставили банковских служащих отвести их в хранилище. Набив сумку деньгами, они покинули банк и скрылись на серебристом Chevrolet Impala с тонированными стеклами.В маске Барака Обамы
Австрийская полиция сообщает об аресте человека, которого подозревают в том, что он грабил банки в маске американского президента Барака Обамы.
Предполагаемый злоумышленник был арестован после вооруженного ограбления в коммуне Форнах, расположенной к северо-востоку от Зальцбурга. Сообщается, что во время ограбления преступник угрожал сотруднику банка пистолетом, а завладев деньгами, скрылся на автомобиле. Через час после этого подозреваемого арестовали в соседнем лесу. Официальный представитель австрийской полиции отметил, что вместе с подозреваемым, который оказался гражданином Германии, были найдены украденные деньги, маска и оружие.
Сообщается, что ограбления начались еще в 2008 году, когда злоумышленник пользовался маской старика. В 2009 году он стал использовать маску Обамы, говорят в полиции.ЧТО ГУБИТ ГРАБИТЕЛЕЙ?Хорошее воспитание
Инцидент произошел в местном отделении банка Intesa. Отстояв очередь, мужчина, в руках у которого был подарочный пакет, подошел к кассиру и потребовал отдать ему всю имеющуюся наличность, угрожая якобы имеющейся у него бомбой. Получив 5,5 тыс евро, грабитель взял в заложницы сотрудницу банка и скрылся. Он практически сразу же освободил женщину, поймал такси и уехал в неизвестном направлении.
Однако чувство вины перед бывшей заложницей и беспокойство за ее состояние были настолько сильными, что мужчина решил позвонить со своего мобильного телефона в ограбленное им отделение и извиниться. После этого звонка полицейские довольно быстро нашли дом грабителя и арестовали его.Хвастовство в Интернете
Грабители банка из американского города Хьюстон (штат Техас) поделились своими преступными успехами в социальной сети Facebook. Их аккаунты помогли полицейским раскрыть преступление.
Налетчики в масках ограбили Bank of Commerce. Видеокамеры зафиксировали двух вооруженных людей, которые проникли в хранилище банка и вынесли оттуда около 82 тыс долларов. Через некоторое время на страничках двух сотрудников банка в Facebook появились подозрительные сообщения. «Я богат», — писал один. «Чищу зубы купюрами по сто долларов», — вторил ему другой. Неизвестный доброжелатель рассказал о сообщениях полиции штата. Вскоре техасские рейнджеры арестовали подозреваемых в ограблении банка.Финансовая грамотность
59-летний Марк Смит пришел в банк в американском городе Ватсонвилль, заявил, что у него бомба и он взорвет здание, если не получит 2 тыс долларов. Но банковский менеджер убедил его взять деньги в кредит. Смит стал спокойно дожидаться, пока сотрудник банка оформит документы, а менеджер вызвал полицию. «Из-за того что персонал банка сумел отвлечь преступника, все обошлось без несчастных случаев», — сказал газете Santa Cruz Sentinel лейтенант полиции Даррен Томпсон.
Смит арестован по подозрению в попытке ограбления.Педантичность и нарциссизм
После ограбления одного из баварских банков полиция распространила информацию о приметах преступника. На электронный адрес полицейского участка грабитель отправил письмо с уточнениями своих параметров и деталей преступления. Письмо был переслано с электронного адреса, который с немецкого языка переводится как «вор из Реттингена».
Преступник возмущался плохим качеством работы полицейских, которые неправильно дали приметы вора. Например, он написал, что у него рост не 185, а 193 см, а сумма, которой лишился банк, составила 2,5 тыс евро. Кроме того, он уточнил, что не сбежал с места преступления, а уехал оттуда на своей машине. Налетчик даже указал, где полиция может найти автомобиль.
После этого подозреваемый был задержан в Гамбурге.«Привязанность» к одному и тому же банку
В США арестован мужчина, который, как полагают сотрудники правоохранительных органов, четырежды ограбил один и тот же филиал банка в Саут-Бенде. Федеральная прокуратура утверждает, что 42-летний Уильям Изли грабил 1st Source Bank 23 августа, 10 сентября, 5 октября и 19 октября 2011 года, похитив в общей сложности около 14 тыс долларов. Газета The South Bend Tribune сообщила, что Изли сдался властям у тюрьмы графства Сент-Джозефа. Во время каждого из ограблений на лице разбойника была повязка, но кассиры уверены, что это один и тот же человек.Привычка носить с собой документы
В американском штате Флорида было совершено нападение на банк, в ходе которого грабитель потерял свой кошелек с удостоверением личности на месте преступления.
Как рассказали в офисе шерифа графства Окалуза, мужчина ворвался в банк Destin’s Union State Bank и, угрожая оружием, потребовал отдать ему деньги. Получив около 6 тыс долларов, преступник скрылся. Пока следователи обыскивали банк, свидетели ограбления обнаружили бумажник с удостоверением личности в нем. Полиция показала фото на документе сотрудникам банка, и они опознали горе-грабителя.
В ходе обыска в доме подозреваемого были обнаружены наличные деньги и оружие, пишет "Национальный банковский журнал".
"Золотой Рог".