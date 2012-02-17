С начала года 400 приморских семей уже получили материнский капитал

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. В наступившем году 400 приморских семей уже стали обладателями государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Всего с 2007 года территориальными органами ПФР Приморского края выдано 43,5 тысячи сертификатов, сообщили "ЗР" в отделении ПФР по ПК.
В новом году по-прежнему самым популярным направлением использования средств материнского (семейного) капитала является улучшение жилищных условий. Так, 145 приморских семей направили материнский капитал на погашение жилищных кредитов и 114 – на покупку (строительство, реконструкцию) жилья. За все время действия Программы свои условия проживания улучшили 6 280 жителей края на сумму 1,9 млрд рублей.
С начала года 13 семей направили средства материнского капитала на образование детей на сумму 2,2 млн. рублей. Всего этой возможностью воспользовались 374 семьи на сумму 22 млн рублей.
Пока не торопятся приморцы направлять средства на оплату детского сада (или любого другого образовательного учреждения, которое реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования или основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования). Хотя такую возможность они получили в конце 2011 года. Всего несколько семей подали заявления о направлении материнского капитала на оплату детского сада.
Напомним, чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить в территориальный орган ПФР договор между владельцем сертификата и образовательным учреждением, включающий в себя обязательства по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка.
Перечислить средства материнского (семейного) капитала на накопительную часть будущей песни мамы в новом году решила пока 1 семья. В целом в Приморском крае этой мерой воспользовалось 33 владельца сертификата.
В настоящее время сумма материнского капитала составляет 387 640 рублей.
«Золотой Рог».