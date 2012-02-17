С начала года 400 приморских семей уже получили материнский капитал

Пока не торопятся приморцы направлять средства на оплату детского сада (или любого другого образовательного учреждения, которое реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования или основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования). Хотя такую возможность они получили в конце 2011 года. Всего несколько семей подали заявления о направлении материнского капитала на оплату детского сада.