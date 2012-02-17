В Приморье несколько поселков останутся без света

Подстанция «Краскино» построена в 1968 году. Она обеспечивает электроснабжение нескольких поселков юга Хасанского района, а так же торгового порта «Посьет». В связи с расширением торгового порта и увеличением нагрузки на данный центр питания было принято решение об увеличении мощности ПС «Краскино». На подстанции уже произведена замена одного трансформатора на новый, более мощный. Ввод второго трансформатора и запланирован на 17 февраля.