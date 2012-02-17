В Приморье несколько поселков останутся без света

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. Завершаются плановые работы по реконструкции ПС 110/35/10 «Краскино». На 17 февраля запланирован ввод в работу второго трансформатора. В связи с этим 17 февраля с 11.30 до 14.30 будет ограничено электроснабжение нескольких населенных пунктов Хасанского района – Краскино, Посьет, Хасан, Гвоздево, Цуканово, Камышовое, Лебединое.
Подстанция «Краскино» построена в 1968 году. Она обеспечивает электроснабжение нескольких поселков юга Хасанского района, а так же торгового порта «Посьет». В связи с расширением торгового порта и увеличением нагрузки на данный центр питания было принято решение об увеличении мощности ПС «Краскино». На подстанции уже произведена замена одного трансформатора на новый, более мощный. Ввод второго трансформатора и запланирован на 17 февраля.
Предыдущее отключение электроэнергии в связи с вводом в работу нового оборудования «Приморские электрические сети» проводили во Владивостоке в ночь с 15 на 16 февраля. Напомним, на подстанции 110/35/6 «Бурная» осуществлялось подключение новых силовых трансформаторов 40 МВА. Потребители электроэнергии центральной части Владивостока своевременно были предупреждены об ограничении. Однако, специалистам приморского филиала ОАО «ДРСК» удалось по временной схеме перевести потребителей на резервные источники питания и таким образом свести к минимуму отключения электроэнергии. Вместо заявленных 4 часов электричество в центре отсутствовало только один час, сообщает портал "Энергоньюс".
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