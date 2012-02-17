zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье несколько поселков останутся без света

17 февраля 2012, 20:46
17 февраля с 11.30 до 14.30 будет ограничено электроснабжение нескольких населенных пунктов Хасанского района.

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. Завершаются плановые работы по реконструкции ПС 110/35/10 «Краскино». На 17 февраля запланирован ввод в работу второго трансформатора. В связи с этим 17 февраля с 11.30 до 14.30 будет ограничено электроснабжение нескольких населенных пунктов Хасанского района – Краскино, Посьет, Хасан, Гвоздево, Цуканово, Камышовое, Лебединое.

Подстанция «Краскино» построена в 1968 году. Она обеспечивает электроснабжение нескольких поселков юга Хасанского района, а так же торгового порта «Посьет». В связи с расширением торгового порта и увеличением нагрузки на данный центр питания было принято решение об увеличении мощности ПС «Краскино». На подстанции уже произведена замена одного трансформатора на новый, более мощный. Ввод второго трансформатора и запланирован на 17 февраля.

Предыдущее отключение электроэнергии в связи с вводом в работу нового оборудования «Приморские электрические сети» проводили во Владивостоке в ночь с 15 на 16 февраля. Напомним, на подстанции 110/35/6 «Бурная» осуществлялось подключение новых силовых трансформаторов 40 МВА. Потребители электроэнергии центральной части Владивостока своевременно были предупреждены об ограничении. Однако, специалистам приморского филиала ОАО «ДРСК» удалось по временной схеме перевести потребителей на резервные источники питания и таким образом свести к минимуму отключения электроэнергии. Вместо заявленных 4 часов электричество в центре отсутствовало только один час, сообщает портал "Энергоньюс".

«Золотой Рог».

#Новости#Энергетика#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56