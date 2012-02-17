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ВСТО будет работать исключительно на Россию

17 февраля 2012, 20:33
Планов перераспределения или направления дополнительных потоков нефти в Китай не существует. ВСТО будет функционировать в том ключе, который был изначально задуман.

ПРИМОРЬЕ, 16 февраля, ZRPRESS. Планов перераспределения или направления дополнительных потоков нефти в Китай не существует. Об этом заявил вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Михаил Барков во время рабочего визита в Хабаровск.

Он подчеркнул, что нынешний год для ВСТО очень значимый – в 2012-м систему запустят.

- ВСТО будет функционировать в том ключе, который был изначально задуман, – сообщил вице-президент компании. – Все пять тысяч километров будут работать на Россию. К ущербу потребления на внутреннем рынке запуск не приведет.

Просьбы о перенаправлении дополнительных потоков в Китай с их стороны уже поступали, если будет политическое решение, то такая возможность не исключается, сообщает портал "Энергоньюс".

«Золотой Рог».

#Новости#Энергетика#Приморье#Рынки
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