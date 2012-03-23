Депутаты ЗС ПК, прокурор и единороссы считают беззаконием действия Дальнегорской думы

Избранный 13-ю депутатами главой администрации ДГО Александр ТЕРЕБИЛОВ уже принял присягу. Перед началом внеочередного заседания, основным пунктом повестки дня в котором стояло избрание нового городского главы, к дальнегорским депутатам обратились депутаты Законодательного собрания Приморского края Сергей СЛЕПЧЕНКО и Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. Они призвали депутатов действовать в правовом поле и отложить заседание Думы с такой повесткой до принятия дальнегорским судом решения по иску отстраненного 19 марта главы Дальнегорска Г. Крутикова. Также к депутатам обратился прокурор Дальнегорска Александр ЕРЗИКОВ, который предупредил депутатов, что в случае принятия ими решения эти решения будут незаконными и противоречащими федеральному законодательству и прокуратура, в свою очередь, примет полный комплекс мер прокурорского реагирования в отношении принятых 23 марта решений. С аналогичными призывами выступили и местные депутаты Светлана АРТЕМЬЕВА, Олег ШТЫРХУНОВ и Эдуард МЕДВЕЖОВ, которые также предложили перенести заседание до законного разрешения иска об удалении главы в отставку и рассмотрения вынесенного ранее прокуратурой Дальнегорска протеста.