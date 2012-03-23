Депутаты ЗС ПК, прокурор и единороссы считают беззаконием действия Дальнегорской думы

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. 23 марта депутаты Думы Дальнегорска избрали нового главу Дальнегорского городского округа вопреки протесту прокуратуры, определению суда о приостановке действия решения Думы об удалении действующего мэра Григория КРУТИКОВА в отставку.
Избранный 13-ю депутатами главой администрации ДГО Александр ТЕРЕБИЛОВ уже принял присягу. Перед началом внеочередного заседания, основным пунктом повестки дня в котором стояло избрание нового городского главы, к дальнегорским депутатам обратились депутаты Законодательного собрания Приморского края Сергей СЛЕПЧЕНКО и Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. Они призвали депутатов действовать в правовом поле и отложить заседание Думы с такой повесткой до принятия дальнегорским судом решения по иску отстраненного 19 марта главы Дальнегорска Г. Крутикова. Также к депутатам обратился прокурор Дальнегорска Александр ЕРЗИКОВ, который предупредил депутатов, что в случае принятия ими решения эти решения будут незаконными и противоречащими федеральному законодательству и прокуратура, в свою очередь, примет полный комплекс мер прокурорского реагирования в отношении принятых 23 марта решений. С аналогичными призывами выступили и местные депутаты Светлана АРТЕМЬЕВА, Олег ШТЫРХУНОВ и Эдуард МЕДВЕЖОВ, которые также предложили перенести заседание до законного разрешения иска об удалении главы в отставку и рассмотрения вынесенного ранее прокуратурой Дальнегорска протеста.
До объявления начала заседания в зал заседания прибыли судебные исполнители, которые попытались вручить председателю Думы Дальнегорска Александру Теребилову исполнительный лист и постановление о возбуждении исполнительного производства о немедленном вступлении в силу определения дальнегорского суда, вынесенного 22 марта о приостановке действия решения Думы Дальнегорска от 19 марта об удалении главы ДГО в отставку и прекращении его полномочий. Однако А. Теребилов принять эти документы отказался и потребовал приставов удалиться из зала заседания, при этом призвав присутствовавших в зале представителей полиции удалить приставов, чтобы те не мешали проведению заседания.
После принятия повестки дня, в которой, помимо избрания главы значились избрание заместителя председателя Думы, а также принятие документов, связанных с началом процедуры найма главы местной администрации, сити-менеджера, пять местных депутатов-единороссов покинули зал заседания в знак протеста, назвав происходящее в зале беззаконием. Зал заседания также покинули депутаты ЗС ПК С. Слепченко и Т. Заболотная.
Это не остановило оставшихся в зале 13 дальнегорских депутатов, и они приступили к процедуре избрания главы из состава местной Думы. Кандидат на высокую должность оказался один, действующий председатель Думы А. Теребилов. После изготовления бюллетеней и тайного голосования оказалось, что он избран на должность единогласно.
После небольшого технического перерыва А. Теребилов был приведен к присяге и, по мнению участвовавших в заседании депутатов, вступил в должность главы. Изданный правовой акт – решение Думы об избрании нового главы был немедленно обнародован – вывешен в здании местной администрации на информационном стенде. Заместителем председателя Думы был переизбран действующий заместитель Сергей АБРАМОВ.
После этого депутаты приняли решение о начале конкурсной процедуры по замещению должности главы дальнегорской администрации (сити-менеджера).
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».