ФАС разрешила «Мечелу» купить Ванинский морской порт

Ранее сообщалось, что в мае 2011 года проводился аукцион по продаже госпакета 55% уставного капитала порта Ванино. Победителем тогда стала компания «Сэлтехстрой» Ивана Микояна, однако она вовремя не заплатила необходимые 10,824 млрд рублей. В результате Росимущество расторгло договор покупки."Золотой Рог".