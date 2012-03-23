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ФАС разрешила «Мечелу» купить Ванинский морской порт

23 марта 2012, 14:32
Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Мечел-Транс» приобрести 100% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт».

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании «Мечел-Транс» приобрести 100% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт».

«С учетом представленных по ходатайству сведений и информации, а также при условии соблюдения процедуры, установленной Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в мае 2011 года проводился аукцион по продаже госпакета 55% уставного капитала порта Ванино. Победителем тогда стала компания «Сэлтехстрой» Ивана Микояна, однако она вовремя не заплатила необходимые 10,824 млрд рублей. В результате Росимущество расторгло договор покупки."Золотой Рог".

#Новости#Хабаровск#Бизнес
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