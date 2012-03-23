На Дальнем Востоке открылся крупнейший ожоговый центр от Владивостока до Новосибирска

Реализация программы «Модернизация здравоохранения Хабаровского края на 2011-2012 годы» будет продолжена: в настоящее время ведется капитальный ремонт поликлиники № 1 в Хабаровске, в краевой клинической больнице №1 готовится помещение для компьютерного томографа, производится капитальный ремонт психотерапевтического центра и отделений краевой психиатрической больницы. Всего на капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения будет потрачено в 2012 году около 600 миллионов рублей.