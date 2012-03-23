На северной стороне моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке завершилось натяжение вант

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Сегодня на северной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог (район фуникулера) исполнилось 9 месяцев с того времени, как был натянут первый вант со стороны моря (длина первого ванта – 105 м, 34 стренда) и сегодня же завершилось натяжение последней 24-ой пары вант руслового пролета (длина– 395 м, 51 стренд).
Общая длина стрендов вант на северной стороне моста составляет 800 км (для сравнения: расстояние дальше, чем до г. Хабаровска) весом 1400 тн (для сравнения: это вес состава из 25 железнодорожных вагонов). Установлено 24 подвесных блока.
С южной стороны мостового перехода установлен 21 подвесной блок, натянуты 21 пара вант на анкерном пролете и 20 пар вант на русловом пролете. Осталось установить 3 подвесных блока с южной стороны моста и замковый блок, который предположительно будет установлен до 20 апреля, сообщили "ЗР" в пресс-службе ЗАО "ТМК".
«Золотой Рог».