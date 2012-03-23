На северной стороне моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке завершилось натяжение вант

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Сегодня на северной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог (район фуникулера) исполнилось 9 месяцев с того времени, как был натянут первый вант со стороны моря (длина первого ванта – 105 м, 34 стренда) и сегодня же завершилось натяжение последней 24-ой пары вант руслового пролета (длина– 395 м, 51 стренд).