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На северной стороне моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке завершилось натяжение вант

23 марта 2012, 17:50
Сегодня на северной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог исполнилось 9 месяцев с того времени, как был натянут первый вант со стороны моря.

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Сегодня на северной стороне мостового перехода через бухту Золотой Рог (район фуникулера) исполнилось 9 месяцев с того времени, как был натянут первый вант со стороны моря (длина первого ванта – 105 м, 34 стренда) и сегодня же завершилось натяжение последней 24-ой пары вант руслового пролета (длина– 395 м, 51 стренд).

Общая длина стрендов вант на северной стороне моста составляет 800 км (для сравнения: расстояние дальше, чем до г. Хабаровска) весом 1400 тн (для сравнения: это вес состава из 25 железнодорожных вагонов). Установлено 24 подвесных блока.

С южной стороны мостового перехода установлен 21 подвесной блок, натянуты 21 пара вант на анкерном пролете и 20 пар вант на русловом пролете. Осталось установить 3 подвесных блока с южной стороны моста и замковый блок, который предположительно будет установлен до 20 апреля, сообщили "ЗР" в пресс-службе ЗАО "ТМК".

«Золотой Рог».

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
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