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Приморские заказник «Леопардовый» и заповедник «Кедровая падь» потушены

23 марта 2012, 13:20
Палы на территории Хасанского района Приморья ликвидированы.

По состоянию на 10.00 (хбр) на территории заказника «Леопардовый» и заповедника «Кедровая падь» горение прекращено.

В районе по-прежнему продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю. К тушению палов было привлечено 118 человек и 12 единиц техники. Также на 23 марта запланировано привлечение специалистов КГУ «Приморская база авиационной охраны лесов», для более объективной оценки обстановки, сообщили "ЗР"в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Происшествия
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