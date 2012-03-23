Прокурор Дальнегорска потребовал отмены решений Думы

Учитывая, что подобные действия негативно отражаются на социально-экономической обстановке в городском округе и нарушают права жителей Дальнегорского городского округа, прокурором г. Дальнегорска подготовлено заявление в суд в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконными решения Думы Дальнегорска от 19 марта об отставке мэра Г. Крутикова и от 23 марта об избрании нового мэра – А.Теребилова. Прокурор города потребовал отмены этих решений.