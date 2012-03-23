Прокурор Дальнегорска потребовал отмены решений Думы

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. Прокурором Дальнегорска подготовлено заявление в суд о признании незаконным решения Думы Дальнегорского городского округа об удалении главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА в отставку. Об этом СМИ сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА.
Напомним, 19 марта на внеочередном заседании Думы Дальнегорского городского округа принято решение «Об удалении главы Дальнегорского городского округа Крутикова Г.М. в отставку и досрочном прекращении полномочий». В нарушение ст. 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указанное решение Думы принято без учета мнения губернатора Приморского края; главе городского округа Крутикову не обеспечена возможность дать депутатам объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления его в отставку; неверно определен порядок вступления решения Думы в силу, сообщили в прокуратуре Приморского края.
Учитывая изложенное, и.о. прокурора г. Дальнегорска в рамках предоставленных полномочий вынес протест на указанное решение Думы городского округа. Кроме того, Крутиковым в дальнегорский районный суд направлено заявление о признании незаконным решения Думы об удалении его в отставку и отмене данного решения, рассмотрение которого назначено на 26 марта.
По ходатайству заявителя судом приняты обеспечительные меры и 22 марта вынесено определение о приостановление действия оспариваемого решения Думы, которое в силу требований Гражданского процессуального кодекса подлежит немедленному исполнению. Согласно статье 23 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» протест прокурора на решение представительного органа местного самоуправления подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании представительного органа. Игнорируя требования закона, Дума Дальнегорска в повестку внеочередного заседания, состоявшегося 23 марта, вопрос о рассмотрении протеста прокурора не включила. При этом на данном заседании Думой принято решение об избрании главой Дальнегорского городского округа Александра ТЕРЕБИЛОВА.
Учитывая, что подобные действия негативно отражаются на социально-экономической обстановке в городском округе и нарушают права жителей Дальнегорского городского округа, прокурором г. Дальнегорска подготовлено заявление в суд в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконными решения Думы Дальнегорска от 19 марта об отставке мэра Г. Крутикова и от 23 марта об избрании нового мэра – А.Теребилова. Прокурор города потребовал отмены этих решений.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".