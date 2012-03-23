Сегодня в Дальнегорске будут выбирать нового мэра

22 марта на заседании комитета по местному самоуправлению и законности Думы Дальнегорского городского округа было рассмотрено определение дальнегорского районного суда, согласно которому действие решения дальнегорских депутатов об удалении дальнегорского мэра в отставку было приостановлено до вступления в силу решения по гражданскому иску. Депутаты сочли, что данное определение не вступило в законную силу и не является препятствием для проведения внеочередного заседания Думы, проведения выборов нового главы из состава депутатского корпуса и начала процедуры для назначения главы местной администрации. Поэтому на комитете решено было рекомендовать депутатам провести заседание с указанной повесткой дня. Кроме того, депутаты сочли действия судьи дальнегорского суда И. Алексеева незаконными и решили обратиться к председателю Приморского краевого суда и в квалификационную коллегию Приморского краевого суда с соответствующей жалобой.