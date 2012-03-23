Силовики опровергли информацию о снятии с авиарейса экс-губернатора Приморья и мэра Артема

Напомним, что сегодня, 23 марта, одно из информационных агентств Приморья разместило со ссылкой на неофициальные источники сообщение о том, что мэр Артема Владимир Новиков и экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин сняты с авиарейса. Ни в одном силовом ведомстве - МВД, ФСБ, СКР - эту информацию не подтвердили, заявив, что подобными сведениями не располагают.