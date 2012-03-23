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Силовики опровергли информацию о снятии с авиарейса экс-губернатора Приморья и мэра Артема

23 марта 2012, 17:32
Ни в одном силовом ведомстве - МВД, ФСБ, СКР - эту информацию не подтвердили, заявив, что подобными сведениями не располагают.

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. Мэр Артема находится в официальном отпуске, и информация о его задержании не имеет под собой основания, сообщили ИА "Приморье24" осведомленные источники из УВД Артема.

Как сообщили агентству, Владимир Новиков находится в отпуске с прошлой пятницы. Тогда он планировал отправиться в Страсбург. На данный момент мэр Артема уже вернулся из Франции и прилетел в Москву. В ближайшее время он планирует вылететь в Приморье.

Супруга Сергея Дарькина - Лариса Белоброва - назвала сообщение о снятии Дарькина с самолета "полным бредом", выразив надежду на то, что журналисты, сообщившие об этом, понесут ответственность в суде.Кроме того, в данный момент сайт агентства выдает по ссылке на новость об экс-губернаторе сообщение об ошибке 404.

Напомним, что сегодня, 23 марта, одно из информационных агентств Приморья разместило со ссылкой на неофициальные источники сообщение о том, что мэр Артема Владимир Новиков и экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин сняты с авиарейса. Ни в одном силовом ведомстве - МВД, ФСБ, СКР - эту информацию не подтвердили, заявив, что подобными сведениями не располагают.

«Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Политика
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