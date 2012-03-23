В Дальнегорске образовалось двоевластие

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS.23 марта, на заседании Думы Дальнегорского городского округа депутаты избрали нового главу муниципального образования. «За» проголосовало 13 из 21 депутата.
Несмотря на протест прокуратуры и определение дальнегорского суда о приостановке действия решения Думы об удалении в отставку действующего главы Дальнегорского округа Григория Крутикова, дальнегорские депутаты провели выборы нового главы Дальнегорска из состава депутатов Думы, отдав голоса в пользу ее председателя, Александра ТЕРЕБИЛОВА. Теперь у ДГО два главы – старый, Григорий Крутиков, и новый – Александр Теребилов. Кроме того, церемония вступления Теребилова в должность будет проводиться уже сегодня, 23 марта.
Также дальнегорские депутаты намерены обратится в квалификационную коллегию Приморского суда с жалобой на действия судьи Игоря АЛЕКСЕЕВА, приостановившего действие решения дальнегорской Думы от 19 марта об удалении дальнегорского мэра Г. Крутикова в отставку и досрочном прекращении его полномочий. Между тем губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ до сих пор не выразил своей позиции в отношении ситуации в Дальнегорске. Напомним, решение Думы ДГО было принято без учета мнения губернатора Приморского края, как того требует действующее законодательство. По словам представителя Григория Крутикова Дмитрия ТИХОНОВА, согласно действующему законодательству, рассмотрение вопроса об отставке действующего главы возможно только с учетом мнения губернатора. Как сообщалось ранее, такая процедура обязательна и предусмотрена пунктом 4 статьи 74.1. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В свою очередь, Александр Теребилов заявил, что депутаты действовали в рамках 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Устава города». По мнению Александра Теребилова, парламентариям городской Думы необязательно учитывать мнение губернатора, если речь идет не о государственных полномочиях, а о полномочиях органов местного самоуправления и вопросах местного значения. О своем решении по отправке в досрочную отставку главы ДГО Григория Крутикова депутаты городской Думы сообщили губернатору края Владимиру Миклушевскому, но он до сих пор не ответил. О помощи губернатора Приморья просил и сам Григорий Крутиков, который ранее сообщил, что направил на личный сайт Миклушевского письмо, где просит его вмешаться в ситуацию. Главы других МО края следят за тем, что происходит в Дальнегорске и с нетерпением ждут реакции губернатора. Ведь и на их территориях может повториться дальнегорский феномен.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".