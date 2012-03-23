В Дальнегорске образовалось двоевластие

В свою очередь, Александр Теребилов заявил, что депутаты действовали в рамках 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Устава города». По мнению Александра Теребилова, парламентариям городской Думы необязательно учитывать мнение губернатора, если речь идет не о государственных полномочиях, а о полномочиях органов местного самоуправления и вопросах местного значения. О своем решении по отправке в досрочную отставку главы ДГО Григория Крутикова депутаты городской Думы сообщили губернатору края Владимиру Миклушевскому, но он до сих пор не ответил. О помощи губернатора Приморья просил и сам Григорий Крутиков, который ранее сообщил, что направил на личный сайт Миклушевского письмо, где просит его вмешаться в ситуацию. Главы других МО края следят за тем, что происходит в Дальнегорске и с нетерпением ждут реакции губернатора. Ведь и на их территориях может повториться дальнегорский феномен.