В Дальнегорске прошла инаугурация нового главы ДГО А.Теребилова

Все 13 депутатов, оставшихся в зале заседаний, проголосовали «за» кандидатуру А.Теребилова в качестве главы администрации ДГО. Теребилов при этом остается председателем Думы. Также все 13 депутатов проголосовали «за» избрание заместителя председателя дальнегорской Думы – им стал Сергей АБРАМОВ. Кроме того, на Думе решен вопрос о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации ДГО – сити-менеджера. Решено назначить конкурс по избранию сити-менеджера на 16 апреля этого года. Заявки, как сказал А.Теребилов, могут подавать все желающие, соответствующие условиям конкурса, а окончательно кандидатуру сити-менеджера будут утверждать депутаты Думы ДГО на своем заседании. Они выберут оптимального кандидата. А.Теребилов также сообщил, что дальнегорские депутаты обратились к губернатору края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой представить в комиссию дальнегорской Думы по выборам сити-менеджера двух депутатов ЗС ПК.