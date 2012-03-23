В Дальнегорске прошла инаугурация нового главы ДГО А.Теребилова

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. Стали известны подробности заседания мятежной дальнегорской Думы 23 марта по выборам нового главы Дальнегорского городского округа. Их сообщил сам новый глава, избранный на Думе, председатель Думы Александр ТЕРЕБИЛОВ.
Как рассказал А.Теребилов, из 21 депутата городской Думы на заседание 23 марта явилось 19 человек. Причем 6 членов фракции «Единая Россия» сразу же в знак протеста и несогласия с повесткой дня покинули зал заседаний. Осталось 13 депутатов-сторонников А.Теребилова. Они были правомочны продолжить заседание, так как присутствовало большинство парламентариев (60% от состава городской Думы). Что они и сделали. Участие в заседании принял также прокурор города Дальнегорска Александр ЕРЗИКОВ. А вот два судебных пристава по просьбе спикера А.Теребилова в начале заседания были удалены из зала полицейскими: как пояснил председатель Думы, их никто не приглашал.
Все 13 депутатов, оставшихся в зале заседаний, проголосовали «за» кандидатуру А.Теребилова в качестве главы администрации ДГО. Теребилов при этом остается председателем Думы. Также все 13 депутатов проголосовали «за» избрание заместителя председателя дальнегорской Думы – им стал Сергей АБРАМОВ. Кроме того, на Думе решен вопрос о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации ДГО – сити-менеджера. Решено назначить конкурс по избранию сити-менеджера на 16 апреля этого года. Заявки, как сказал А.Теребилов, могут подавать все желающие, соответствующие условиям конкурса, а окончательно кандидатуру сити-менеджера будут утверждать депутаты Думы ДГО на своем заседании. Они выберут оптимального кандидата. А.Теребилов также сообщил, что дальнегорские депутаты обратились к губернатору края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой представить в комиссию дальнегорской Думы по выборам сити-менеджера двух депутатов ЗС ПК.
Церемония инаугурации нового главы ДГО Александра Теребилова состоялась в этот же день, 23 марта, сразу после избрания его главой администрации Дальнегорска. Участие в церемонии приняли 13 депутатов Думы ДГО, помощники депутатов, жители города, приглашенные в зал заседания Думы.
Что касается протеста прокурора города на решение Думы ДГО об отставке старого мэра Григория КРУТИКОВА, то он будет рассмотрен депутатами Думы ДГО 29 марта. А по поводу решения дальнегорского городского суда о приостановке решения Думы ДГО о досрочной отставке мэра Крутикова А.Теребилов заметил, что определение суда не вступило, по мнению депутатов, в законную силу, депутаты имели право обжаловать его в течение 15 дней. 22 марта дальнегорские депутаты подали жалобу в краевой суд на это решение городского суда. Двоевластие налицо: у Дальнегорска сейчас два главы – Г. Крутиков и А.Теребилов…
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".