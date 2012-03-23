В Приморье китайские овощеводы наработали свалку более 2 километров

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. В Приморском крае после сезонной работы и проживания на сельхозземлях китайских овощеводов образовалась крупная мусорная свалка. Площадь свалки составила свыше 2300 квадратных метров. Китайский овощевод Ли Дэфэнь привлечен к административной ответственности.
Так, в ходе проведения мероприятий по обследованию земель Приморского края сельскохозяйственного назначения, специалистами земельного контроля Россельхознадзора в районе села Синельниково-1 Октябрьского района на пахотных землях, на которых в прошлом году производилось выращивание овощной продукции, обнаружена крупная свалка отходов сельскохозяйственного производства и бытового потребления, это полиэтиленовая плёнка, полиэтиленовые сетки и картонные ящики.
В ходе проведения административного разбирательства установлено, что свалку устроили сезонные рабочие из Китая, выращивавшие на принадлежащих индивидуальному предпринимателю Бурмистрову землях овощную продукцию, это огурцы, помидоры, перец, лук, баклажаны и другие виды сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время, помимо привлечения к административной ответственности овощевода из Китая, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вынесено предписание об устранении допущенных грубых нарушений норм землепользования и, соответственно, уборке мусорной свалки, сообщил «ЗР» Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой.
«Золотой Рог».