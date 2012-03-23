В Приморье китайские овощеводы наработали свалку более 2 километров

Так, в ходе проведения мероприятий по обследованию земель Приморского края сельскохозяйственного назначения, специалистами земельного контроля Россельхознадзора в районе села Синельниково-1 Октябрьского района на пахотных землях, на которых в прошлом году производилось выращивание овощной продукции, обнаружена крупная свалка отходов сельскохозяйственного производства и бытового потребления, это полиэтиленовая плёнка, полиэтиленовые сетки и картонные ящики.