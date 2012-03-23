Во Владивостоке продолжают обновлять дорожные знаки

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 ("пешеходный переход") появились на ул.Котельникова, 28, Колесникова, 4, Ильичева, 31, Уборевича, 17, Красного Знамени, 121, Амурской, 84, 90, Снеговой, 41, Сабанеева, 8, Тухачевского, 60-62, Карла Жигура, 32. Знаки 5.16 ("место остановки автобуса") установлены на ул.Гоголя, 39, Красного Знамени, 82, Русской, 36. На ул.Пушкинской, 39, Юмашева, 20 и Героев Варяга, 5 обновили знаки 5.5 "Дети". На ул.Бородинской установлены знак 2.4 "уступите дорогу", 2.1 "главная дорога" и 5.5 "дорога с односторонним движением". Знак 6.6 "подземный пешеходный переход" обновили на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки общественного транспорта "Столетие", а 3.4 "движение грузовых автомобилей запрещено" - на ул.Пушкинской, 34.