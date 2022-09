"Газпром" подготовит обоснование инвестиций в строительство завода СПГ в районе Владивостока

В консорциум японских компаний Japan Far East Gas Co., Ltd. входят Itochu, Japex, Marubeni, Inpex и Cieco. "Газпром" и Japan Far East Gas Co., Ltd в апреле 2011 года подписали соглашение о проведении совместного технико-экономического исследования по строительству в районе Владивостока завода СПГ и газохимического комплекса.