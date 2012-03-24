"Газпром" подготовит обоснование инвестиций в строительство завода СПГ в районе Владивостока

Напомним, что в январе 2011 года "Газпром" и Агентство природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки совместного технико-экономического исследования вариантов использования газа в районе Владивостока, транспортировки и реализации газа и продукции газопереработки из района Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР.