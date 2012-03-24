"Газпром" подготовит обоснование инвестиций в строительство завода СПГ в районе Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта, ZRPRESS. Правление "Газпрома" рассмотрело результаты технико-экономического исследования вариантов использования газа в районе Владивостока, реализации газа и газохимической продукции из региона потенциальным покупателям в странах АТР.
Как сообщила пресс-служба "Газпрома", профильным подразделениям концерна поручено в I квартале 2013 года подготовить обоснование инвестиций в строительство завода СПГ в районе Владивостока.
Правление "Газпрома" также приняло к сведению информацию о перспективах реализации проектов компании в Юго-Восточной Азии. Профильным подразделениям поручено подготовить материалы по этому вопросу для рассмотрения на совете директоров во II квартале 2012 года.
Напомним, что в январе 2011 года "Газпром" и Агентство природных ресурсов и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки совместного технико-экономического исследования вариантов использования газа в районе Владивостока, транспортировки и реализации газа и продукции газопереработки из района Владивостока потенциальным покупателям в странах АТР.
В консорциум японских компаний Japan Far East Gas Co., Ltd. входят Itochu, Japex, Marubeni, Inpex и Cieco. "Газпром" и Japan Far East Gas Co., Ltd в апреле 2011 года подписали соглашение о проведении совместного технико-экономического исследования по строительству в районе Владивостока завода СПГ и газохимического комплекса.
Исследование подтвердило техническую осуществимость проекта строительства завода СПГ во Владивостоке, а также наличие рыночной ниши для производства не менее 10 млн тонн СПГ в год. Согласно исследованию, наиболее благоприятным периодом для выхода "Газпрома" с собственным СПГ из района Владивостока на рынок стран АТР являются 2017-2020 годы.
Также выполнен предварительный анализ возможности строительства комплекса по производству и поставками компримированного природного газа (КПГ), определены проблемы и риски, связанные с его реализацией. В рамках исследования подготовлен раздел, касающийся предварительного изучения возможностей производства продукции газохимии в районе Владивостока. Результаты анализа подтвердили наличие экономических перспектив сбыта в АТР газохимической продукции из газа с Дальнего Востока, пишет РИА «Новости».
«Золотой Рог».