Губернатор Приморья ездил успокаивать жителей Хасанского района

ПРИМОРЬЕ, 24 марта, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский побывал на территории заповедника «Кедровая падь» Хасанского муниципального района, на месте локализированного пала. Губернатору рассказали, как была организована работа по тушению возгораний на территории заповедника.
В этом году из-за малоснежной зимы пожароопасный период в Приморье наступил раньше обычного срока. Ситуацию осложняет неосторожное поведение в лесу с огнем охотников, у которых начался сезон охоты. Эти проблемы обсуждались во время совещания по противопожарной безопасности, которое провел на минувшей неделе губернатор Приморья. Спустя несколько дней Владимир Миклушевский лично выехал в район, чтобы на месте проверить, как ведется работа по тушению возгораний.
Как сообщил губернатору края директор заповедника Сергей Хохряков, на территории заповедника было зафиксировано два пала, в их тушении приняли участие 36 человек, в том числе члены добровольной пожарной дружины. Возгорания были успешно ликвидированы. Оперативно реагировать на палы помогает веб-камера, установленная на территории «Кедровой пади». Кроме того, здесь ведется авиапатрулирование.
Для повышения эффективности защиты заповедника от пожаров губернатор предложил увеличить количество веб-камер на территории «Кедровой пади».
Разговор также зашел о повышении ответственности арендаторов земель под сельхозугодья за непроведение противопожарных мероприятий.
- Я не сторонник жестких мер, но если это повысит безопасность лесов, необходимо действовать в интересах сохранения национальных ресурсов, - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Также губернатор отметил, что большая ответственность за оперативное тушение возгораний в лесах лежит на главах поселений, им необходимо безукоризненно наладить эту работу.
Владимир Миклушевский осмотрел минерализованные полосы, которые создаются для остановки распространения лесных пожаров, и встретился с руководителем добровольной пожарной дружины. Они обсудили необходимость создания координационного совета по тушению пожаров. Губернатор предложил поднять этот вопрос на ближайшем заседании по пожарной безопасности.
Узнав о визите Владимира Миклушевского в район, местные жители вышли к губернатору, чтобы рассказать о своих проблемах. В Хасанском районе многих беспокоит придание заповеднику «Кедровая падь» особого статуса «национального парка», это повлечет определенные ограничения для местных жителей. Губернатор сообщил, что решение о придании статуса «национального парка» заповеднику не будет принято без процедуры общественных слушаний. Кроме того, Владимир Миклушевский поручил главе Хасанского района подготовить инвестиционные проекты, которые помогут создать дополнительные рабочие места в районе и защитить интересы местных жителей.
«Золотой Рог».