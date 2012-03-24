Губернатор Приморья ездил успокаивать жителей Хасанского района

В этом году из-за малоснежной зимы пожароопасный период в Приморье наступил раньше обычного срока. Ситуацию осложняет неосторожное поведение в лесу с огнем охотников, у которых начался сезон охоты. Эти проблемы обсуждались во время совещания по противопожарной безопасности, которое провел на минувшей неделе губернатор Приморья. Спустя несколько дней Владимир Миклушевский лично выехал в район, чтобы на месте проверить, как ведется работа по тушению возгораний.