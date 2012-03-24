Губернатор Приморья меняет личные связи на деловой подход

- Пришло время переходить от слов к реальным делам. Наша идея заключается в том, чтобы власть была максимально прозрачной и открытой. Это, несомненно, будет способствовать притоку инвестиций в экономику края. Я прошу Вас донести до потенциальных инвесторов из США, что ситуация в Приморском крае кардинальным образом изменилась, прежде всего, в отношении власти к зарубежным инвесторам. Основным критерием должны становиться не отношения, основанные на личных связях, а деловой подход в каждом конкретном случае, - подчеркнул Владимир Миклушевский.