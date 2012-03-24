Губернатор Приморья меняет личные связи на деловой подход

ПРИМОРЬЕ, 24 марта, ZRPRESS. Сегодня в администрации Приморского края прошла рабочая встреча губернатора края Владимира Миклушевского и генерального консула США во Владивостоке Сильвии Рид Курран.
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Приморского края и США.
- Пришло время переходить от слов к реальным делам. Наша идея заключается в том, чтобы власть была максимально прозрачной и открытой. Это, несомненно, будет способствовать притоку инвестиций в экономику края. Я прошу Вас донести до потенциальных инвесторов из США, что ситуация в Приморском крае кардинальным образом изменилась, прежде всего, в отношении власти к зарубежным инвесторам. Основным критерием должны становиться не отношения, основанные на личных связях, а деловой подход в каждом конкретном случае, - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Этой встречей губернатор открывает цикл двусторонних встреч с дипломатическим корпусом, размещенным на территории Приморского края.
Напомним, что 22 марта у Владимира Миклушевского прошла встреча с дипкорпусом Приморского края, во время которой обсуждались перспективы инвестиционного и культурного взаимодействия с Приморским краем.
"Золотой Рог".