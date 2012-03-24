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Губернатор Приморья меняет личные связи на деловой подход

24 марта 2012, 13:55
Миклушевский попросил генконсула США во Владивостоке донести до потенциальных инвесторов из США, что ситуация в Приморском крае кардинально изменилась.

ПРИМОРЬЕ, 24 марта, ZRPRESS. Сегодня в администрации Приморского края прошла рабочая встреча губернатора края Владимира Миклушевского и генерального консула США во Владивостоке Сильвии Рид Курран.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Приморского края и США.

- Пришло время переходить от слов к реальным делам. Наша идея заключается в том, чтобы власть была максимально прозрачной и открытой. Это, несомненно, будет способствовать притоку инвестиций в экономику края. Я прошу Вас донести до потенциальных инвесторов из США, что ситуация в Приморском крае кардинальным образом изменилась, прежде всего, в отношении власти к зарубежным инвесторам. Основным критерием должны становиться не отношения, основанные на личных связях, а деловой подход в каждом конкретном случае, - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Этой встречей губернатор открывает цикл двусторонних встреч с дипломатическим корпусом, размещенным на территории Приморского края.

Напомним, что 22 марта у Владимира Миклушевского прошла встреча с дипкорпусом Приморского края, во время которой обсуждались перспективы инвестиционного и культурного взаимодействия с Приморским краем.

"Золотой Рог".

#Новости#Приморье#Политика
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