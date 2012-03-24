Приморская банда киллеров предстанет перед судом за 10 лет убийств

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на следователей, банда действовала в период с 1998 по 2007 г.г. на территории Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, а также Шкотовского района. Членам преступной группы, часть из которых профессионально занималась спортом, предъявлено обвинение в совершении 18 нападений с целью убийства. На их счету заказные убийства, при этом использовались особо опасные способы, как взрывы в подъездах жилых домов. Некоторые убийства связаны с разделом сфер влияния в криминальной среде Приморского края.