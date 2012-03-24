Приморская банда киллеров предстанет перед судом за 10 лет убийств

ПРИМОРЬЕ, 24 марта, ZRPRESS. 23 марта прокуратура Приморского края вынесла обвинительное заключение в отношении банды киллеров. Члены банды орудовали на территории края почти 10 лет и сегодня обвиняются в совершении более 40 преступлений.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на следователей, банда действовала в период с 1998 по 2007 г.г. на территории Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, а также Шкотовского района. Членам преступной группы, часть из которых профессионально занималась спортом, предъявлено обвинение в совершении 18 нападений с целью убийства. На их счету заказные убийства, при этом использовались особо опасные способы, как взрывы в подъездах жилых домов. Некоторые убийства связаны с разделом сфер влияния в криминальной среде Приморского края.
Так, в июне 2004 года на почве конфликта за сферы влияния между ранее судимыми лицами и предпринимателями Артёма по дороге на дачу был убит местный бизнесмен. Нападавшие перегородили проезжую часть дороги заранее спиленным деревом, чтобы остановить машину. После этого из двух автоматов Калашникова члены банды обстреляли автомобиль жертвы. Будучи раненым, водитель попытался убежать, однако, выстрелами в голову был убит. Его жена получила тяжелые ранения.
Члены банды — Сергей Авилов, Александр Мушаряпов, Антон Ростоцкий, братья Виктор и Владимир Тараненко, Алексей Якупов обвиняются в нападениях на граждан с целью лишения их жизни и завладении чужим имуществом. Обвинение также предъявлено Александру Кожарову и четырем заказчикам убийств — Павлу Королькову, Олегу Фобьянчуку, Сергею Касьянову и Евгению Островскому. Что касается главаря банды, то он активно сотрудничал с органами следствия и уже осужден Приморским краевым судом в особом порядке к 20 годам лишения свободы.
«Золотой Рог».