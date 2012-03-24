Путин потребовал ускорить газификацию Дальнего Востока

«Газпром» подводит магистральные трубы, а дальше работа идет очень медленно», — упрекнул премьер руководителей регионов на совещании по поставкам природного газа. Он подчеркнул необходимость того, чтобы этот газ дошел до бытовых потребителей. «Для этого нужны соответствующие программы, соответствующие компании должны быть созданы, структуры в администрациях должны настойчиво работать, должны закладываться необходимые финансовые ресурсы для осуществления этих программ», — подчеркнул Путин, отметив, что в противном случае «так и будет в трубе сидеть магистральный этот газ». Он добавил, что это тема отдельного совещания.