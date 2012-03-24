Путин потребовал ускорить газификацию Дальнего Востока

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 24 марта, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин намерен провести совещание с руководителями регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока по газификации, сообщает РИА «Новости». Премьер призывает глав регионов своевременно выделять ресурсы и проводить необходимую работу для того, чтобы газ доходил до населения.
«Газпром» подводит магистральные трубы, а дальше работа идет очень медленно», — упрекнул премьер руководителей регионов на совещании по поставкам природного газа. Он подчеркнул необходимость того, чтобы этот газ дошел до бытовых потребителей. «Для этого нужны соответствующие программы, соответствующие компании должны быть созданы, структуры в администрациях должны настойчиво работать, должны закладываться необходимые финансовые ресурсы для осуществления этих программ», — подчеркнул Путин, отметив, что в противном случае «так и будет в трубе сидеть магистральный этот газ». Он добавил, что это тема отдельного совещания.
Правительство намерено принять беспрецендентные меры по развитию инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Возможно, для этих целей будет создана специальная госкомпания, которая в течение 10 лет будет получать все доходы от управления фондом национального благосостояния. Создание госкомпании предполагается в подготовленном Минэкономразвития законопроекте «О развитии Сибири и Дальнего Востока».
«Золотой Рог».