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В Арсеньеве утверждена целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы»

24 марта 2012, 14:34
Арсеньев стал первым муниципальным образованием, который предоставил возможность молодым семьям воспользоваться субсидиями городского и краевого бюджетов.

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта, ZRPRESS. Арсеньев стал первым муниципальным образованием, который предоставил возможность молодым семьям воспользоваться субсидиями городского и краевого бюджетов на приобретение квадратных метров по социальной цене. Социальная выплата по данной программе может быть использована и для строительства индивидуального жилья.

Как рассказали в управлении по делам молодежи Приморского края, общий объем финансирования программы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2013-2015 годы» из краевого бюджета составляет 775 миллионов рублей, что предположительно поможет обеспечить жильем 1300 семей Приморья.

В соответствии с программой, размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет 42 квадратных метра для семьи из 2 человек и 18 квадратных метров на каждого члена семьи, если в ней воспитываются дети. Сегодня средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра составляет 38 тысяч рублей.

По словам специалистов, квадратные метры, на которые претендуют молодые семьи, должны отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенными и находиться на территории Приморского края.

В настоящее время специалисты разрабатывают порядок отбора банков для участия в реализации программы. После утверждения результатов отбора будут заключены соглашения между банком и соответствующим муниципальным образованием о взаимодействии сторон.

«Золотой Рог».

#Новости#Недвижимость#Приморье#Рынки
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