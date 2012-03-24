В Арсеньеве утверждена целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы»

В соответствии с программой, размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет 42 квадратных метра для семьи из 2 человек и 18 квадратных метров на каждого члена семьи, если в ней воспитываются дети. Сегодня средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра составляет 38 тысяч рублей.