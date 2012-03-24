В Приморье в шесть раз упал объём поставок из Китая гречневой крупы

ПРИМОРЬЕ, 24 марта, ZRPRESS. В Приморье наблюдается резкий спад поставок из-за рубежа гречневой крупы. Объём поставок этого вида продукта в январе, феврале и марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года упал.
По информации Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, в Приморском крае наблюдается резкий спад поставок из Китайской Народной Республики гречневой крупы. Поставки осуществляются через порт Владивостока и сухопутные пункты пропуска на Государственной границе Гродеково и Турий Рог.
Так, если за первые три месяца 2012 года в край из Китая было ввезено 920 тонн этого вида продукта, то за аналогичный период прошлого года уровень объёма поставок составлял 5,7 тысяч тонн, что более чем в 6 раз выше показателя текущего года. При этом, в ходе проведения государственного лабораторного контроля все поставленные товарные партии гречневой крупы, как в прошлом году, так и в этом, соответствуют требованиям Таможенного союза о качестве и безопасности.
«Золотой Рог».