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В Приморье в шесть раз упал объём поставок из Китая гречневой крупы

24 марта 2012, 14:38
В Приморском крае специалисты констатируют резкий спад поставок гречи.
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АТР

ПРИМОРЬЕ, 24 марта, ZRPRESS. В Приморье наблюдается резкий спад поставок из-за рубежа гречневой крупы. Объём поставок этого вида продукта в январе, феврале и марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года упал.

По информации Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, в Приморском крае наблюдается резкий спад поставок из Китайской Народной Республики гречневой крупы. Поставки осуществляются через порт Владивостока и сухопутные пункты пропуска на Государственной границе Гродеково и Турий Рог.

Так, если за первые три месяца 2012 года в край из Китая было ввезено 920 тонн этого вида продукта, то за аналогичный период прошлого года уровень объёма поставок составлял 5,7 тысяч тонн, что более чем в 6 раз выше показателя текущего года. При этом, в ходе проведения государственного лабораторного контроля все поставленные товарные партии гречневой крупы, как в прошлом году, так и в этом, соответствуют требованиям Таможенного союза о качестве и безопасности.

«Золотой Рог».

#Новости#АТР#Приморье#Рынки
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