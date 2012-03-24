В Приморье в шесть раз упал объём поставок из Китая гречневой крупы

Так, если за первые три месяца 2012 года в край из Китая было ввезено 920 тонн этого вида продукта, то за аналогичный период прошлого года уровень объёма поставок составлял 5,7 тысяч тонн, что более чем в 6 раз выше показателя текущего года. При этом, в ходе проведения государственного лабораторного контроля все поставленные товарные партии гречневой крупы, как в прошлом году, так и в этом, соответствуют требованиям Таможенного союза о качестве и безопасности.