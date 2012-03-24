В РФ появился национальный оператор по захоронению радиоактивных отходов

24 марта, ZRPRESS. Национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами стал одноименный ФГУП «НО РАО», говорится в опубликованном на сайте правительства РФ распоряжении.
Эксперты в сфере ядерной и экологической безопасности заявили, что это одно из ключевых решений по формированию в России современной системы обращения с радиоактивными отходами.
«Создание национального оператора – это одно из ключевых решений по проблеме обращения РАО. Нацоператор позволит перейти к нормальной, цивилизованной, современной практике захоронения радиоактивных отходов, к абсолютно безопасному захоронению РАО», – пояснил заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Игорь Линге.
«Золотой Рог».