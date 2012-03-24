Владивостокскую ТЭЦ-2 полностью переведут на газ к 30 августа

- Все задачи, которые перед нами стоят на текущий год, определены. В правительственном протоколе указаны сроки завершения всех работ – 30 августа. К этому времени котлы должны быть сданы полностью, включая наладочные работы, – было отмечено на совещании. В ходе совещания представители компании генерального подрядчика отчитались о ходе работ на котлоагрегате № 7, который в начале марта текущего года был выведен в реконструкцию с последующим переводом на сжигание природного газа. Специалисты компании-подрядчика уже приступили к демонтажным работам, в том числе на групповом щите управления котлоагрегата № 7. В дальнейшем, согласно проекту, на котлоагрегате предстоит выполнить полный комплекс работ по переводу на газ. Одновременно с этим на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 начаты работы по расширению газомазутного хозяйства, включающего газовые сети и одну дополнительную емкость для хранения аварийного топлива (мазута) объемом 5 тыс. кубических метров.