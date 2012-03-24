Владивостокскую ТЭЦ-2 полностью переведут на газ к 30 августа

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта, ZRPRESS. Первое в текущем году плановое заседание штаба по газификации Владивостокской ТЭЦ-2 состоялось в филиале «Приморская генерация». В работе штаба приняли участие руководители филиала «Приморская генерация», представительства «ОАО «ДГК» в Хабаровске, электростанции, подрядных и проектной организаций. Темой совещания стала реализация второй очереди проекта газификации Владивостокской ТЭЦ-2.
- Все задачи, которые перед нами стоят на текущий год, определены. В правительственном протоколе указаны сроки завершения всех работ – 30 августа. К этому времени котлы должны быть сданы полностью, включая наладочные работы, – было отмечено на совещании. В ходе совещания представители компании генерального подрядчика отчитались о ходе работ на котлоагрегате № 7, который в начале марта текущего года был выведен в реконструкцию с последующим переводом на сжигание природного газа. Специалисты компании-подрядчика уже приступили к демонтажным работам, в том числе на групповом щите управления котлоагрегата № 7. В дальнейшем, согласно проекту, на котлоагрегате предстоит выполнить полный комплекс работ по переводу на газ. Одновременно с этим на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 начаты работы по расширению газомазутного хозяйства, включающего газовые сети и одну дополнительную емкость для хранения аварийного топлива (мазута) объемом 5 тыс. кубических метров.
Совещания по реализации проекта газификации Владивостокской ТЭЦ-2 проводятся регулярно с 2010 г. и проходят с участием высшего руководства и специалистов ОАО «ДГК» и филиала «Приморская генерация», сотрудников проверяющих организаций, а также представителей компаний-подрядчиков.
Напомним, что с июля 2010 г. на крупнейшей электростанции Южного Приморья идут активные работы по переводу оборудования на сжигание газового топлива. В сентябре 2011 г. Владивостокская ТЭЦ-2 стала первым объектом в Приморском крае, начавшим работу на природном газе. В декабре того же года был успешно завершен первый этап работ, в результате чего общее число агрегатов станции, переведенных на новый вид топлива, достигло шести (котлоагрегаты № 1-6). Это позволило на 40 процентов сократить выбросы станции в атмосферу и достичь нормативных показателей ПДВ, в том числе по такому показателю как «пыль неорганическая». В результате снижение выбросов составило 40 процентов. В расчете на год сокращение выбросов диоксидов азота составит порядка 450 тонн, диоксидов серы – 4500 тонн, парниковых газов – на 250 тыс. тонн. Полностью прекратились выбросы летучей золы из дымовой трубы № 1 Владивостокской ТЭЦ-2.
«Золотой Рог».