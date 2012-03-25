Главный фтизиатр РФ: 70% россиян к 17 годам инфицированы туберкулезом

Среди постоянного населения ситуация с туберкулезом стабилизирована. А вот среди бомжей, мигрантов уровень заболеваемости гораздо выше. И это проблема. Я думаю, что мигрантами должна заниматься не медицинская служба, а миграционная. Кто их к нам пропускает, по каким документам они к нам едут и почему их не обследуют? Вот я вам приведу пример. У меня в институте был ремонт, и тоже работали подозрительные люди. Но я прорабу сказал, что по окончании работы в качестве бонуса бесплатно обследую всех рабочих. В назначенный день не пришел ни один рабочий. А потому что они боятся, что у них выявят туберкулез и отправят их лечиться на родину, а они должны деньги зарабатывать. Поэтому их надо обследовать принудительно. Я обращаюсь к россиянам: если вы видите, что в соседней квартире столпотворение подозрительных людей, обратитесь к участковому. Наша власть имеет право отправить их на обследование в диспансер. Мы не должны быть заложниками этих безответственных людей, которые действительно нас заражают. Мало того, можно по закону назначить принудительное лечение тех, кто болеет активной формой туберкулеза. 98% всех дел, возбужденных по факту нежелания лечиться, заканчивались выигрышем фтизиатра. Другой вопрос, что далеко не всегда такие дела возбуждаются. Кроме того, неисполнительность или работа спустя рукава участковых или семейных врачей приводит к тому, что наше население недостаточно информировано о туберкулезе. Опрос общественного мнения показал, что 78% пациентов противотуберкулезных диспансеров не информированы в полной мере.