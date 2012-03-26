БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" не хочет уходить на досрочные каникулы

- Хочу поздравить тренера и всю команду "Спартак-Приморье" с победой! Как мы и ожидали, была очень агрессивная игра соперника. Особенно на подборе в нападении. Могу сказать, что "Спартак-Приморье" - лучшая команда по подборам в нападении в лиге, а еще по желанию и той энергии, которую команда тратит в игре. Сегодня они собрали 16 подборов на нашем щите, а затем большинство из них реализовали в виде точных бросков из-под кольца или после скидки на периметр. В такой равной борьбе этот элемент был важен и повлиял на окончательный результат. Наша команда уже долгий период времени находится в тяжелом положении из-за длинной серии поражений. Мы стараемся в каждой игре добиться победы, но после 4 января у нас это не получается. Мы потеряли шансы попасть в плей-офф, но в следующих играх мы поборемся, чтобы занять 9-е место. Это будет сделать сложно, тем более что с "Нижним Новгородом" мы встречаемся на выезде, а три домашние игры проводим с лидерами чемпионата - "Локомотивом", "Триумфом" и питерским "Спартаком".