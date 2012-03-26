БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" не хочет уходить на досрочные каникулы

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта, ZRPRESS. "Спартак-Приморье", одержав 25 марта победу в домашнем матче над "Енисеем" (Красноярский край) 73:65, сделал весомую заявку на попадание в так называемый "утешительный" раунд плей-офф, в котором встретятся команды, занявшие по итогам регулярного первенства места с 4-го по 8-е. В настоящее время у спартаковцев 6 побед в 13 играх, у ближайшего преследователя "Нижнего Новгорода" 2 победы в 14 играх. При этом наша команда принимает Нижний на своей площадке.
Накануне игры с "Енисеем" лазарет приморцев пополнил Шон ДЕНИСОН, перенесший тяжелое пищевое отравление после. . . общекомандного обеда. Вместе с канадцем на трибуне "отдыхал" с загипсованной рукой один из самых полезных игроков "Спартака-Приморье" Виктор КАТБЕРТ, появление вероятно лишь в плей-офф.
Первая четверть матча преподнесла неприятный сюрприз. Сибиряки, занимающие последнюю строчку в турнирной таблице с одной победой в активе, вырвались вперед на 10 очков. В первую очередь благодаря сербу Душану ШАКОТЕ. Игра изменилась после первого перерыва, когда у хозяев наконец-то проснулись снайперы. На большой перерыв красно-белые ушли в роли лидера, правда, с отрывом всего в три очка 39:36. В третьей четверти наша команда не смогла увеличить отрыв в счете, обеспечив себе валидольную концовку, героем которой стал Тори ТОМАС, ставший в итоге с 20-ти очками самым результативным игроком матча. Окончательный счет в матче - 73:65 – двумя точными штрафными бросками установил Алексей ГОЛЯХОВ.
В других матчах "Химки" победили "Триумф" 91:80, "Спартак" (Санкт-Петербург) – "Нижний Новгород" 82:79, а "Локомотив-Кубань" только в овертайме сломил сопротивление "Красных Крыльев" 89:85.
Очередного соперника - краснодарский "Локомотив-Кубань" - приморцы будут принимать 30 марта.
Борис ЛИВАНОВ, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Как мы и предполагали, чем ближе к окончанию чемпионата, тем жестче будут игры. Сегодня было много борьбы. Может быть и не было какой-то красоты в игре, но была борьба. Каждая команда понимала важность этой игры. В нашей команде я хотел бы, прежде всего, отметить "скамейку". Игроки, которые выходили на замену, полностью отдавались игре и держали ее как минимум на уровне. Еще "скамейка" хорошо поддерживала тех, кто находился на площадке. Сплоченность и взаимозаменяемость помогли нам сегодня одержать победу.
Милан КОТАРАЦ, и.о. главного тренера БК "Енисей":
- Хочу поздравить тренера и всю команду "Спартак-Приморье" с победой! Как мы и ожидали, была очень агрессивная игра соперника. Особенно на подборе в нападении. Могу сказать, что "Спартак-Приморье" - лучшая команда по подборам в нападении в лиге, а еще по желанию и той энергии, которую команда тратит в игре. Сегодня они собрали 16 подборов на нашем щите, а затем большинство из них реализовали в виде точных бросков из-под кольца или после скидки на периметр. В такой равной борьбе этот элемент был важен и повлиял на окончательный результат. Наша команда уже долгий период времени находится в тяжелом положении из-за длинной серии поражений. Мы стараемся в каждой игре добиться победы, но после 4 января у нас это не получается. Мы потеряли шансы попасть в плей-офф, но в следующих играх мы поборемся, чтобы занять 9-е место. Это будет сделать сложно, тем более что с "Нижним Новгородом" мы встречаемся на выезде, а три домашние игры проводим с лидерами чемпионата - "Локомотивом", "Триумфом" и питерским "Спартаком".
Олег КЛИМЕНКО.
Фото БК "Спартак-Приморье".